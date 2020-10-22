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Başkent'te rüşvet iddiası! Mansur Yavaş'ın ekibi esnaftan rüşvet mi istedi?

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Giriş: 22.10.2020 12:55
Güncelleme:22.10.2020 13:14
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski daire başkanı ve yardımcısının esnaftan rüşvet istediği öne sürüldü. İşte o iddiaların perde arkası…

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı bürokratların esnaftan rüşvet istediği iddia edildi. Kızılay'da büfesinin yerini değiştirmesi sırasında sorun yaşayan esnaf Kadir Varol ve ortağı Mustafa Özcan Güneşdoğdu yer temini için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı.

Varol, "Mansur Yavaş'a talepte bulunduk. Tamam yardımcı olacağım dedi daha sonra Yavaş, talimatı verdi ve ortağı destek hizmetleri daire başkanı Mustafa Ünsal ve yardımcısı Özkan Uçar ile görüştük" dedi.

YAVAŞ'IN EKİBİ ESNAFTAN RÜŞVET İSTEDİ Mİ?

Varol, "Daire başkanı bizden rüşvet talebinde bulundu. Çalmadığımız yetkili kapılar kalmadı. CİMER'e yazı yazdık. Sonra sözleşmemiz fesh edildi. O kişi görevden alındı." dedi.

Daire başkanı ise görevden alındı.

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