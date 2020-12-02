Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi BaşkanıEkrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.