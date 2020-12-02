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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! CHP'li Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

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Giriş: 02.12.2020 17:51
Güncelleme:02.12.2020 17:55
Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki soruşturma savcısına çıkarılan 17 şüpheliden 4'ü tutuklama, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da arasında bulunduğu 4 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına, 9 şüphelinin de ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan savcılıkta sorgusu tamamlanan diğer 4 şüpheliden 2'si de tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Bu şüphelilerin işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakalamıştı.

Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirilmişti.

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