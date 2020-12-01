AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.