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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Açık öğretim sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? Sınav online mı yapılacak? MEB son dakika: Açık öğretim sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? Sınav online mı yapılacak? Son dakika... AÖL sınavları iptal mi? Eğitimini açık öğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, 1. dönem sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından açık lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, açık öğretim sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? Sınav online mı yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:06
Son dakika... AÖL sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilmesi beklenen sınavların salgın nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. MEB tarafından sınavlar hakkında açıklama geldi. Peki, açık öğretim sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? Sınav online mı yapılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. 2020-2021 AÖL İŞ TAKVİMİ
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri:
4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri:
6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri:
6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
24 Mart 2021 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI:
27-28 Mart 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri:
26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri:
27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. DönemSınav Merkezi Güncelleme İşlemleri:
27 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
30 Haziran 2021 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI:
3-4 TEMMUZ 2021