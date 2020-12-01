Son dakika... ALES ve AÖL sınavı ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtildi. Bu gelişmelerin ardından önümüzdeki günlerde sınava girecek olan adaylar, sınavların ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? İşte merak edilenler...