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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: ALES sınavı ertelendi mi? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? Genelge sınav açıklaması... Son dakika: ALES sınavı ertelendi mi? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? Genelge sınav açıklaması...
Son dakika... ALES sınavı ertelendi mi? Koronavirüs nedeniyle ÖSYM ve MEB sınavları ertelendi mi? 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek ALES/2 sınavına başvuru yapan adaylar ile 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilmesi beklenen açık lise sınavına katılacak öğrenciler, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Öte yandan yakın tarihte gerçekleştirilecek olan DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS ve DHBT sınavları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:15
Son dakika... ALES ve AÖL sınavı ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtildi. Bu gelişmelerin ardından önümüzdeki günlerde sınava girecek olan adaylar, sınavların ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? 2020 AÖL, DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM ve MEB tarafından sınavların ertelenip ertelenmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Buna göre, yakın zamanda yapılacak olan sınavlar, daha önce belirtilen takvimde gerçekleştirilecek.
İşte önümüzdeki sınavların tarihleri:
ALES/2 NE ZAMAN?
2020 ALES/2 sınavı 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri 2 Aralık'ta yayımlanacak. Sınav sonuçları ise 28 Aralık'ta açıklanacak.
DUS VE STS DİŞ NE ZAMAN?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) 12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 12 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.