Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Tatar telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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