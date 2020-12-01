Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Tatar telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile de telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)