01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İlk aşının yapılacağı tarih belli oldu

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İlk aşının yapılacağı tarih belli oldu

Son dakika haberine göre , "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İlk aşının yapılacağı tarih belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 11 Aralık'tan sonra aşı uygulamalarının başlayacağını söyledi. Bakan Koca aşılamaya sağlık çalışanlarından başlanacağını ifade ederken Bilim Kurulu'nun aşının kimlere uygulanacağı yönünde bir strateji uyguladığını söyledi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Türkiyede Kovid-19 aşının uygulanacağı tarihi açıkladı: 11 Aralıkta... SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA TÜRKİYE'DE KOVİD-19 AŞININ UYGULANACAĞI TARİHİ AÇIKLADI: 11 ARALIK'TA...

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Bakan Koca, yerli aşıya ilişkin de bilgi verdi. Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Koca, yerli aşının da inaktif bir aşı olduğunu söyledi. Koca, inaktif aşının maliyet açısından daha fazla olduğunu belirtti ancak güvenilirliğinin de daha fazla olduğunu vurguladı.

50 MİLYON ÇİN, 25 MİLYON ALMAN AŞISI GELECEK
Türkiye, Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

YERLİ AŞI NİSAN'DA
Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi. Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

TOPLUMUN YÜZDE 60'I AŞILANMALI
Öte yandan uzmanlar tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgının durabileceğini söyledi. Uzmanlar maske, mesafe, el hijyeni ve yayınlanmış olan kısıtlamalara harfiyen uyulmasıyla aşının toplumun yüzde 60'ına değil yüzde 10'una bile yapılmasının salgın için bir fren görevi göreceğini ve işi yavaşlatacağını vurguluyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’tan yüreklere su serpen aşı açıklaması: 3-5 ay içerisinde… BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. VEYSEL BOZKURT'TAN YÜREKLERE SU SERPEN AŞI AÇIKLAMASI: 3-5 AY İÇERİSİNDE…
Koronavirüs aşı haberleri | Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Herkesin merakla beklediği tarih belli oldu KORONAVİRÜS AŞI HABERLERİ | KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK? HERKESİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TARİH BELLİ OLDU
Aşı olanlar koronavirüse yakalanacak mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra maske takmak şart mı? AŞI OLANLAR KORONAVİRÜSE YAKALANACAK MI? KORONAVİRÜS AŞISI OLDUKTAN SONRA MASKE TAKMAK ŞART MI?
Sağlık Bakanı Kocadan aşı açıklaması: Kullanıma hazır SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'AŞI' AÇIKLAMASI: KULLANIMA HAZIR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA