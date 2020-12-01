ÖSYM son dakika: DHBT ertelendi mi? 2020 KPSS DHBT ne zaman yapılacak? DHBT sınavı online mı olacak?
Son dakika... DHBS ertelendi mi? 2020 KPSS DHBT sınavına hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyordu. ÖSYM tarafından sınavlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, DHBT ertelendi mi? 2020 KPSS DHBT ne zaman yapılacak? DHBT sınavı online mı olacak? İşte 2020 KPSS DHBT sınavı ile ilgili merak edilenler...
Son dakika... DHBT ne zaman yapılacak? 2020 yılına ilişkin KPSS DHBT sınavına başvurular tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DHBT sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar. Sınav tarihi ile ilgili ÖSYM açıklamalarda bulundu. Peki, DHBT ertelendi mi? 2020 KPSS DHBT ne zaman yapılacak? DHBT sınavı online mı olacak? İşte cevaplar...
DHBT ERTELENDİ Mİ?
Daha önce 27 Aralık'ta yapılması planlanan DHBT sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav tarihi henüz belli olmadı.
Sınav konuları:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı
İkinci 20 soru (DHBT - 2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet
DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978 - 975 - 389 - 081 - 6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacak.
DHBT NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştiriliyor.
DHBT 'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecekler. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmekte.
KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ileokunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.
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