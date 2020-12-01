Son dakika... DHBT ne zaman yapılacak? 2020 yılına ilişkin KPSS DHBT sınavına başvurular tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DHBT sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar. Sınav tarihi ile ilgili ÖSYM açıklamalarda bulundu. Peki, DHBT ertelendi mi? 2020 KPSS DHBT ne zaman yapılacak? DHBT sınavı online mı olacak? İşte cevaplar...

DHBT ERTELENDİ Mİ?

Daha önce 27 Aralık'ta yapılması planlanan DHBT sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav tarihi henüz belli olmadı.

Sınav konuları:

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.