Türk ordusu ve Başkan Erdoğan'a hakaretlere tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ordusuna hakaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir'i savundu. Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. A Haber'in konukları TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan eleştirilerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU AHLAKSIZ VEKİLİNİ SAVUNDU

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Milletinin göz bebeği TSK için 'satılmış ordu' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler iki önemli ilke benimsedi. Biri siyasi, diğer ekonomik. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyor. Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söylüyor. 'Siyasi bağımsızlığınızı ekonomik bağımsızlıkla taçlandıramazsanız siyasi bağımsızlığı kaybedersiniz' diyor. Türkiye ekonomik bağımsızlığında en büyük krizi yaşıyor. Para babaları ne isterse onu alıyorlar. Almanya eksi faizle borçlanıyor, Yunanistan yüzde 0,9. Türkiye ise yüzde 6 ile borçlanıyor. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı risk altındadır. O kadar borç aldılar, 18 yılda hangi fabrikayı yaptı. Öyle büyük fabrikalar istemiyorum."

"TÜRK ORDUSUNA VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET KILIÇDAROĞLU'NUN HADDİNE DEĞİL"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, A Haber'de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki hakaretlerine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkındaki iftiralarına tepki gösterdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Güvenç, "CHP lideri artık bizi şaşırtmıyor." dedi.

Güvenç açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

Anamuhalefet partisi Genel Başkanı'na yakışmayan söylem ve tutumlara devam ediliyor. Bu ülkenin hayrına olan işe CHP her zaman bu tür tepkiler koyuyor. 'Ordu satılmıştır' ne kadar ağır bir ifade. Kamuoyu önünde vekilini uyaracağına ağırlaştırarak devam ediyor. Bu söylemleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Bu CHP ve Genel Başkanı ülkenin lehine olan işlerden rahatsız. Kılıçdaroğlu'nun gündem değiştirmeye çalıştığı çok açık. Ülkede bir muhalefet sorunu var. Anamuhalefet sorunu var. Anamuhalefet partisi ülkenin lehine olan her türlü gelişmeyi reddediyor. Bu Türkiye'nin önünde büyük bir sorun. Anamuhalefetin başındaki şahsın, uslüpsuz, ölçüsüz ve ağzından çıkanı duymayan tavırları çok öneli. Kılıçdaroğlu'nun haddine değil Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek. Kılıçdaroğlu'nun haddine değil Türk ordusu hakkında böyle konuşmak.

"CHP GİDEREK HDP'LEŞMEKTEDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da A Haber'de CHP'nin Türk ordusu hakkındaki hakaretlerine tepki gösterdi.

MHP'li Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın milletvekili acaba özür diler mi diye bekliyoruz. Ancak böyle bir gelişme yok. Açık açık "Türk ordusu satılmıştır" denildi. Kılıçdaroğlu da buna fazlalarını katarak destek çıktı" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Türk ordusuna hakaret eden CHP'li vekile tepki gösteren Yıldırım, "CHP'nin başına kasetle gelen Sayın Kılıçdaroğlu, bugüne kadar parti tabanındaki ulusalcıları uzaklaştırmıştır. Lafa gelince "biz Atatürk'ün partisiyiz" diyenler, PKK'nın partisini yanına alarak bu ülkeyi yıkmaya çalışmaktadırlar. CHP giderek HDP'leşmektedir. Amaçları Türkiye'yi yıpratarak terör devletçikleri kurmaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ İNŞA ETTİĞİ MUHALEFET"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk ordusuna hakaret eden vekile sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

A Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Özkan, "Şuanda Bay Kemal, kendisini oraya kasetle getirenlerin nasıl bir Türkiye istiyorlarsa, Türkiye düşmanlarının talebiyle inşa edilmiş bir muhalefete hizmet ediyor. Özellikle siyasi etik ve ahlak kurallarından yoksun, yalanla siyaseti kendine şiar edinmiş bir anamuhalefet var. Bay Kemal, bizim milletvekili bile demeye dilimizin varmadığı o vekilinin yapmış olduğu zilleti örtbasetmek bahanesiyle açıklamalarda bulunuyor. Eğer destek vermek istiyorsa Mehmetçiğimizin kutlu operasyonlarında destek verseydi." şeklinde konuştu.

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