İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarılan Hasan Danalıoğlu isimli emekçinin hukuk zaferi, bölge adliye mahkemesince de onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi; 10 yıldır büyükşehir belediyesi bünyesinde çalışan Hasan Danalıoğlu'nun işten çıkarılmasını 'haksızlık' olarak değerlendirdi.

İSTİNAF: MAHKEMENİN KARARI DOĞRU

İBB'ye bağlı Spor İstanbul isimli iştirak şirketinde Kasım 2009'dan bu yana çalışan ve 4 Eylül 2019 tarihinde işten çıkarılan Danalıoğlu, işe iade davası açtı. Danalıoğlu'nu haklı bulan İstanbul 27. İş Mahkemesi, işçinin taleplerini kabul ederek ilk duruşmada kararını açıklayarak işçiyi işe iade etti.

Hasan Danalıoğlu'nun işe dönüş davasını kazanmasının ardından karar, davalı İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi tarafından istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.

Dava dosyasını inceleyen mahkemenin 27. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, başvuruyu reddetti.

Kararın gerekçesinde, "İlk derece mahkemesi kararının, maddi vakıa, usul ve yasaya uygun olduğu, istinaf sebep ve gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmakla, davalı tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı

'KAYAK TAKIMLARINIZA KADAR ALIRIM'

Avukat Fatih Danalıoğlu, babası adına kazandığı hukuk zaferini Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. 9 Temmuz'da "Bugün babamın vekili olarak İBB'ye açtığım davayı kazandık. Tazminat ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gönderirsiniz" ifadelerini kullanan Avukat Fatih Danalıoğlu, söz konusu tweetini alıntılayarak, şunları söyledi:

"Ekrem bey tekrar selam, Bu tivitten sonra babamın emeğini vermemek için yargıyı da oyalamak pahasına kazandığım davayı istinaf etmiştiniz. Bugünkü kararla istinafı da kazandım. Şimdi ya tazminatı ödersiniz ya da sizi icraya verir kayak takımlarınıza kadar alırım. @ekrem_imamoglu"

AKSİ HALDE İCRA MARİFETİYLE...

Hasan Danalıoğlu'nun avukatlığını üstlenen oğul Fatih Bilal Danalıoğlu; yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "İlk derece mahkemesi olan İş Mahkemesindeki hukuk mücadelesini kazanmamızın ardından İBB iştiraki olan Spor İstanbul, kazandığımız haklı davamızı istinafa taşıma kararı aldı. İstinaftaki hukuk mücadelemizin ardından elhamdülillah tekrar haklı davamızı kesin olarak kazandık. İstinaf mahkemesi, istinaf talebinde bulunan davalı İBB iştiraki olan Spor İstanbul'un başvurusunu esastan reddetti. Yani, ilk derece mahkemesinin lehimize verdiği karar hakkında esas ve usule dayalı herhangi bir eksiklik olmadığı, müvekkilimin işe iadesi ve haklarının tazmini hususunda kesin nitelikte bir karar verdi. İş kanunundan kaynaklanan işverene başvuru prosedürünü başlatacağız. Bu prosedürün ardından İBB, müvekkilimin işe kabulünü veya mahkemenin hükmettiği tazminatı ödemesi gerekecek. Aksi halde icra marifetiyle tüm meblağı tahsil etme yoluna gideceğiz."