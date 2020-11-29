YÜZDE 65 TOPLU TAŞIMA KULLANMIYOR

Pandemi sonrasında 'toplu taşıma kullanmıyorum' diyenler ankete katılanların yüzde 65'ini oluşturdu. Toplu taşımayı kullananların ise yüzde 8,8'inin her gün, yüzde 3'ünün çok sık, yüzde 13,9'unun arada bir, yüzde 8,8'inin ise çok nadir kullandığını belirtildi.

YÜZDE 74'Ü VİRÜSE YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Yüzde 96,5'u kalabalık mekânlarda maskeyi her zaman kullandığını ifade ederken yüzde 1,3'ü ise her zaman kullanmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 74,7'si virüse yakalanacağını düşünürken yüzde 27,7'si ise yakalanması halinde virüsü kolayca atlatabileceğini söyledi.