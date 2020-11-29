Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.