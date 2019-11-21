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21.11.2019

Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikasıyla ilgili '20 milyar dolarlık' yalan |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta Sakarya'daki tank-palet fabrikasının satıldığını öne sürüyor. Üstelik bunu elinde bu söylemine dair hiçbir delil/kanıt olmamasına rağmen bunu iddiasını sürdürüyor. Asılsız iddialarına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu, Katar ordusuna satıldığını iddia ettiği tank palet fabrikasının değerinin 20 milyar dolar olduğunu söyledi. Peki bu iddia doğru mu? İşte Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili gerçekler ve yalanların anlatıldığı özel haberimiz...

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