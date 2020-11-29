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HDP'lilerden evlat nöbeti tutan ailelere alçak hakaret!

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesi ile İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Evlat nöbetindeki babaya HDP’lilerden birinin ’hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken, polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik son buldu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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HDP'lilerden evlat nöbeti tutan ailelere alçak hakaret!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın sona erdiği 10.00'dan sonra kaldığı yerden devam ederken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

POLİSLER AİLELERİN ELİNDEN ZOR ALDI
Gerginlik sırasından bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş'a 'hoşt' demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis ekipleri HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP'lilerin karşı karşıya gelmesini önledi. Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

AYNISINI DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI
Bu olay HDP'lilerin ilk vukuatı değil. Geçtiğimiz hafta da Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürdüğü iddiası ortalığı karıştırmıştı. Aileler 'Kahrolsun HDP' sloganı atarak yaşananlara tepki göstermiş, gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulmuştu.

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