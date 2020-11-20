Ünlü şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

ANNESİ DE KIZI DA KÜVETTE BULUNMUŞTU

Bu talihsiz olaydan üç yıl sonra Whitney Houston ile Bobbi Brown'ın kızları Bobbi Kristina Brown, Georgia Roswell'deki evinin küvetinde hareketsiz halde bulunmuştu. Yaklaşık altı ay hastane ve bakım evinde kalan Bobbi Kristina, Temmuz 2015'te henüz 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

Otopsi raporunda Bobbi Kristina Brown'ın ölüm nedeni uyuşturucu ve su altında nefessiz kalmaya bağlı olarak gelişen pnömoni ve beyin hasarı olarak belirtilmişti.

Bobbi Brown, kızının ölümünden erkek arkadaşı Nick Gordon'u sorumlu tutulmuştu. Görülen davada ölümden sorumlu tutulan Gordon da Ocak 2020'de aşırı dozda eroinden hayatını kaybetmişti.