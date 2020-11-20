20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

Ünlü şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

Amerikalı ünlü şarkıcı bir kez daha evlat acısı yaşadı. 2015 yılında ünlü şarkıcı Whitney Houstan'dan olan kızını kaybeden Bobby Brown'ın oğlu Bobby 'ın 'taki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
ABONE OL
Ünlü şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

CNN International'ın haberine göre; 28 yaşındaki ., 2015 yılında banyosunun küvetinde hareketsiz bulunan ve uzun bir hastane sürecinin ardından hayatını kaybeden 'nın üvey kardeşiydi.

Polis Merkezi'nden yetkililerin 13.50'de tıbbi acil durum çağrısı aldıkları ve olay yerine gittiklerinde Brown Jr'ın hayatını kaybetmiş olduğunun tespit edildiği açıklandı.

ABD'li ünlü rapçi , son yıllarda önemli kayıplar yaşadı. İlk olarak 2007 yılına kadar evli kaldığı ünlü şarkıcı , Şubat 2012'de hayatını kaybetti.

Adli tıp raporuna göre; Whitney Houston küvette kazaen boğuldu. Ancak Houston'ın hastalığı ve kokainin de bu ölümde etkisinin olduğu tahmin ediliyordu.

ANNESİ DE KIZI DA KÜVETTE BULUNMUŞTU

Bu talihsiz olaydan üç yıl sonra Whitney Houston ile 'ın kızları Bobbi Kristina Brown, Georgia Roswell'deki evinin küvetinde hareketsiz halde bulunmuştu. Yaklaşık altı ay hastane ve bakım evinde kalan Bobbi Kristina, Temmuz 2015'te henüz 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

Otopsi raporunda Bobbi Kristina Brown'ın ölüm nedeni uyuşturucu ve su altında nefessiz kalmaya bağlı olarak gelişen pnömoni ve beyin hasarı olarak belirtilmişti.

Bobbi Brown, kızının ölümünden erkek arkadaşı Nick Gordon'u sorumlu tutulmuştu. Görülen davada ölümden sorumlu tutulan Gordon da Ocak 2020'de aşırı dozda eroinden hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA