Yasür Dülge, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet Dülge için 40 gün önce, İzmir HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin'in yanında oturma eylemine başladı. Oğlunun fotoğrafıyla nöbet tutan Dülge, "O dönem 23 yaşında olan oğlum, kardeşinin düğününden sonra ortadan kayboldu. Onu bulmak için yurt içinde yurt dışında araştırmalar yaptık ama sonuç çıkmadı. Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle konuştum ama oğlumun yerini bilmediklerini söylemişlerdi. Yaklaşık 40 gün önce dağda olduğunu öğrendik, ben de evlat nöbetine başladım. Oğlumu nasıl kaçırdılarsa geri getirsinler" diye konuştu.