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Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı | 28 ve 29 Kasım saat kaça kadar sokak kısıtlaması olacak?

Son dakika haberi... Türkiye genelinde korona virüse (Kovid-19) karşı geçen hafta cumartesi yeniden hayata geçirilen ve hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamalarının 2.si bu akşam 28 Kasım 2020 saat 20:00'da başladı.

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Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı | 28 ve 29 Kasım saat kaça kadar sokak kısıtlaması olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye genelinde korona virüse (Kovid-19) karşı geçen hafta cumartesi yeniden hayata geçirilen ve hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamalarının 2.si bu akşam 28 Kasım 2020 saat 20:00'da başladı.

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28 VE 29 KASIM 2020 SAAT KAÇA KADAR KISITLAMA OLACAK?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam (28 Kasım 2020) 20.00'den Pazar günü 10.00'a kadar ve Pazar günü saat 20.00'den Pazartesi günü (30 Kasım 2020) 05.00'e kadar uygulanacak.

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