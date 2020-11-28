ABD Türk bilim insanı Uğur Şahin'in imza attığı koronavirüs aşısının sevkiyatına başlayacak

Klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu.

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