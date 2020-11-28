Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Kasım 2020 koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de vaka sayısında son durum…
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (KOVİD-19) vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." dedi. İşte 28 Kasım 2020 koronavirüs verileri...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 714'ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 182 olarak gerçekleşti.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 400 BİN SINIRINDA...
Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 373, toplam hasta sayısı ise 487 bin 912'ye yükseldi.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3611 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, ağır hasta sayısı ise 4903'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.
GÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." dedi.
28 KASIM 2020 VERİLERİ...
Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
DÜNÜN (27 KASIM 2020) KORONA VİRÜS TABLOSU
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)