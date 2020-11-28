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Son dakika: Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe: 641 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "/'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe: 641 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur" denildi.

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