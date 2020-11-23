23 Kasım 2020, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberine göre ’ta / ve / terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 16 - 22 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak suretiyle, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

6 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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