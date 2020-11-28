Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda, 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde,2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 238 adet AK-47 mermisi, 2 adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.

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Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.



Öte yandan dünde 14 sığınak imha edilmiş ve çok miktarda malzeme ele geçirilmişti.