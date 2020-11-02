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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Teslim olan PKK-KCK mensubu sayısı 189 oldu

Son dakika haberine göre; 1 ’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan - terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Teslim olan PKK-KCK mensubu sayısı 189 oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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