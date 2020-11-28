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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbullulara koronavirüs uyarısı

, özellikle İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayıları hakkında uyarıda bulundu. Tedbir kapsamlarına uyulması gerekildiğini belirten Bakan Koca, İstanbul'daki ağır hasta sayısının arttığını da duyurdu.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbullulara koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirmede bulunduklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.

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