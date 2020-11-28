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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte genelge uyarısı: Yalan içerik

Sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte genelge Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ''Bazı platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Kovid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" uyarısında bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte genelge uyarısı: Yalan içerik

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan sahte genelgeyle ilgili açıklama yaptı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, ''Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Kovid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

İŞTE GENELGE

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.

Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

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