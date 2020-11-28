Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Ahmet Mete' mesajı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajları yazılan Ahmet Mete olayıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu olay kınanırken, Yunanistan'dan menfur olayın faillerini adalet önüne çıkarması istendi.
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Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınıyoruz.
Sözkonusu olay Yunanistan'da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk Azınlığı'nın varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz.