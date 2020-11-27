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Son dakika: Türk gemisine hukuksuz arama! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika haberine göre , Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: Türk gemisine hukuksuz arama! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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