CHP'li Serdar Aksoy gözaltında! 18 ayda 50 milyon liralık vurgun



Aksoy'la ilgili suçlamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Aksoy, CHP Menemen İlçe Kongresinde yapmış olduğu konuşmada "Biz kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz, biz kim miyiz? Biz Cirid'de Diyarbakır Cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz, biz kim miyiz? Biz 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz..." ifadelerini kullandı. Aksoy hakkında terör propagandası yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.