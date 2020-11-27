Sağlık Bakanı Koca'dan 5 il hakkında açıklama
Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara ara vermeden devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı. Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.
Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"FEDAKARLIK SINAVIMIZ DEVAM EDİYOR"
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."
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