Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü
Son dakika haberi... İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü
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İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü.