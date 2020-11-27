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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü

Son dakika haberi... 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e giden , Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü

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Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü

İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü.

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