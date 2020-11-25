25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sızma girişimindeki 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Sızma girişimindeki 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Sızma girişimindeki 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sızma girişimindeki 17 terörist etkisiz hale getirildi SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA