FETÖ'nün "Karanlık Kurul" üyeleri: FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz

"Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyeleri arasında 2001'den bu yana örgütün sözde Almanya imamlığını yapan Abdullah Aymaz da yer alıyor. Dava dosyalarından derlenen bilgilere göre, 1960'da İzmir İmam Hatip Lisesine başlayan ardından İzmir Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olan Aymaz, o tarihte Hisar Camisi'nde vaaz veren elebaşı Gülen ile tanıştı.

Gülen'in ilk talebelerinden Aymaz, 1966 yılında elebaşının ismiyle anılacak örgütün kuruluşunda yer alan 14 kişinden biri oldu. "Hüseyin Bayram" ve "Safvet Senih" kod isimlerini kullanan Aymaz, 1971 ve 1980'de tutuklandı ancak hakkındaki davalardan beraat etti.

Elebaşı Gülen'in talimatıyla 1983'te örgütün sözde Konya imamlığını yapan Aymaz, burada kaldığı 4 yıl boyunca aynı zamanda Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir'de örgüt faaliyetlerini yürüttü. Ardından örgütün Avrupa'da yerleşmesini sağlamakla görevlendirilen Aymaz, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika ve Danimarka'da çalışmalar yaptı. Aymaz, Gülen'e sadakati ve çalışmalarından dolayı bir yıl sonra örgütün sözde "genel müfettişliğine" getirildi.