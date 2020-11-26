26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rusya lideri Putin’in eski temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı olduğu öne sürüldü

Rusya lideri Putin’in eski temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı olduğu öne sürüldü

Devlet Başkanı 'in eski bir temizlik görevlisinden şuan 17 yaşında olan bir kız çocuğu olduğu iddia edildi. 'un Svetlana veya kızıyla ilgili iddiaları reddettiği ifade edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
ABONE OL
Rusya lideri Putin’in eski temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı olduğu öne sürüldü

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Devlet Başkanı 'le ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik görevlisinden olan şu anda 17 yaşındaki bir kızı olduğunu iddia etti. Habere göre, Putin'in, şu an 'gizli' bir multi-milyoner olan eski bir temizlik görevlisinden bir kızı bulunduğunu yazdı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)


KİMLİĞİ DE AÇIKLANDI

Söz konusu kızın, Putin ile annesi Svetlana Krivonogikh arasında yıllarca süren bir ilişkiden doğan 17 yaşındaki kızın adının Yelizaveta Vladimirovna olduğu öne sürüldü.




Rus medyasına konuşan yerel kaynakların, Putin ile Svetlana'nın ilişkisinin 90'ların sonunda başladığını ve Yelizaveta'nın doğumundan sonra 2000'lerin başında Putin'den ayrıldığını ileri sürdü.


KREMLİN'DEN YALANLAMA

Ailesi hakkında ketum olduğu ifade edilen Başkan Putin'in, bu iddialara herhangi bir tepki vermediği ve 'un Svetlana veya kızıyla ilgili iddiaları reddettiği ifade edildi.



SEVGİLİSİ YILDA 7,5 MİLYON STERLİN KAZANIYOR

Putin'in kendisinden 35 yaş küçük 'sevgilisi' eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın medya şirketinin patronu olarak yılda 7.5 milyon sterlinden fazla kazandığı ortaya çıkmıştı.

Putin koronavirüse yakalandı iddialarına Rusya'dan flaş açıklama "PUTİN KORONAVİRÜSE YAKALANDI" İDDİALARINA RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Rusya'dan şoke eden haber! Putin hasta mı? Kremlin'den flaş açıklama RUSYA'DAN ŞOKE EDEN HABER! PUTİN HASTA MI? KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: İngiliz medyasından bomba Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak SON DAKİKA: İNGİLİZ MEDYASINDAN BOMBA PUTİN İDDİASI: OCAK AYINDA GÖREVİ BIRAKACAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA