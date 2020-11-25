İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olan İstanbul İtfaiyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Daha önce ortaya çıkan torpilli atamaların ardından liyakate dikkat edilmeden rütbelendirmelerin verildiği iddia edildi.

Sabah gazetesinin elde ettiği tabloya göre bir itfaiye eri 6-7 kademe birden atlatılarak müdür yapıldı. Bununla da yetinilmeyip, 3 ekip amiri ve bir amir de direkt müdür yapıldı. Köklü ve sistematik bir teşkilat hiyerarşisi ve teamüllüne sahip olan İstanbul İtfaiyesi'ndeki bu görev değişiklikleri teşkilattaki skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan görev değişiklikleriyle CHP İstanbul yönetimi ve CHP Genel Merkez yönetimine yakın isimler kritik noktalara getirildi. Bunun yanı sıra KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen üyeleri de teşkilatta tek seferde 4-5 kademe atlatılarak teşkilatın sistematiğiyle oynandı.

ŞEHİTLER VERİLDİ

Geçmişte son derece nitelikli bir kadroya sahip olan İstanbul İtfaiyesi, yapılan bu siyasi dizaynın ardından ilk ağır faturasını ise Bayrampaşa'da meydana gelen işyeri yangınında ödedi. Yangınla mücadele esnasında Recep Tekin şehit oldu, Gökhan İlyas ise ağır yaralandı. Bu olayların sebebi ise yeni atanan müdürlerin siyasi rant uğruna tecrübeli personelin görevden alınması ve yerlerine de yangın tecrübesi olmayan, gündüz personelinin müdahaleci personel haline getirilmesi. Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda ise görevli ekibin tatbikatı sırasında merdivenin kırılması üzerine itfaiye eri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnan istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Hastaneye kaldırılan itfaiye erleri hayatını kaybetti.

SENDİKA BASKISI ARTTI

İstanbul İtfaiyesi'nde Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen üyesi müdürler ilk önce sendikalarından istifaya zorlandı, istifa etmeyenler ise ya sürgün edildi ya da pasif görevlere atandı. Bem-Bir-Sen üyeleriyle alakalı sosyal medya fişlemeleri de gerçekleştirildi. Sosyal medya fişlemeleriyle birçok isim hakkında idari soruşturma açılırken tanıtım filminde bilgisi olmadan görüntüsü kullanılan bir itfaiyeci hakkında da soruşturma açıldı. Tabloya göre, sendika değiştirmediği için 150 personel sürgün edildi, 118 tenzili rütbe (rütbe düşürme) gerçekleştirildi ve buna ek olarak 190'nın üzerinde liyakatsiz atama yapıldı. Üstelik itfaiye teşkilatında haftalık olarak yayımlanan listelerle baskı, tehdit, şantaj ve mobbingin sürdürüldüğü de belirtiliyor.

İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI

İstanbul İtfaiyesi'nde torpilli atamalardan bazıları ise şu şekilde:

Evrim Engin: Annesi Esenyurt CHP örgüt üyesi, itfaiye eriyken müdür yardımcısı yapıldı.

Erdinç Turan: KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen üyesi ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın Çatalca kontenjanından ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu.

Atilla Gürlevik: Teknisyen olarak çalışırken grup amiri oldu. KESK'e bağlı TÜM-BEL-SEN yöneticilerinden

Ersin Karadaş: İtfaiye eriyken grup amir yardımcısı yapıldı. FETÖ'den tutuklanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un akrabası

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