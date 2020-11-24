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Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada reformlar var

Son dakika haberine göre toplantısı, Başkan lideliğinde AK Parti Genel Merkezinde başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada reformlar var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

GÜNDEM OLDUKÇA YOĞUN
Hürriyet'in haberine göre AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) ekonomi, hukuk ve demokrasi reformları ele alınacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK ve MKYK'da Erdoğan, toplantıda hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem de günlük hayatta rahatlamaya yol açacak hazırlıkları kurmaylarıyla değerlendirecek. AK Parti'de ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen illerdeki kongre süreci de tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Bu kapsamda artan vaka sayısı nedeniyle ertelenen büyükşehir ve il kongrelerinin salgının durumuna göre önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

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Son dakika: Başkan Erdoğandan iki günde kritik üç toplantı! İşte masadaki konular SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİ GÜNDE KRİTİK ÜÇ TOPLANTI! İŞTE MASADAKİ KONULAR

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