Türk gemisine hukuk dışı arama! Türkiye hangi adımları atacak? Uzman isim değerlendirdi

Doğu Akdeniz'de Rosaline A isimli Türk kargo gemisi Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi yapılan Hamburg isimli Alman fırkateyni tarafından hukuksuz şekilde arama yapmak istenildi. Peki bundan sonra Türkiye hangi adımları atacak? SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman'ın açıklamaları:

"Burada ön plana çıkan çok önemli birkaç husus var. Batı özellikle son dönemde kafası çok karışmış siyasetçilerden çekmektedir. Batılı devletlerin artık uluslararası hukukun (kendileri tarafından geliştirilmiş) hepten rafa kaldırdığını ve buna göre hareket etmediğini görüyoruz. Bunu genel bir uygulamaya dönüştürdüler.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI ADIMLAR

Libya krizi olduğunda özellikle Doğu Akdeniz ile irtibatlandırarak konunu ele alındığını söylemek gerekiyor. İrini Harekatı 'Libya krizi' ile ilgili bir durum. Avrupa Birliği'nin kendine görev atlederek başlattığı bir operasyondan bahsediyoruz. Almanya'nın sahip olduğu fırkateynin böyle bir işe teşebbüs etmesi aslında Türkiye'ye karşı ne kadar taraflı davrandıklarını ve uluslararası hukuka uygun davranmadıklarını görüyoruz.

TÜRKİYE DÜŞMANI POLİTİKALAR

Yunanistan, Türkiye söz konusu olduğunda hiçbir şekilde tarafsız olmadıklarını görüyoruz. Yunanistan'a destek vermek için Batılı devletlerin yarış içerisinde olduklarını biz biliyoruz. Fransa son zamanlarda Türkiye'yi düşmanlaştıran bir politika izledi. Sadece Türkiye bütün Müslüman alemini karşısına alan açıklamalar yaptığını görüyoruz.

"İRONİK BİR DURUM"

Gittikçe gücünü kaybeden Fransa'nın AB'nin liderliğinin peşinde koşması oldukça ironik bir durumdur. Almanya daha ağır sıklet bir devlettir. Tarihsel olarak Türkiye ile daha bağımlılık ilişkisi olan bir ülkedir.

Fakat Almanya bile Libya ve Doğu Akdeniz krizlerinde ne kadar farklı bir noktaya düştüklerini görüyoruz. Almanya'nın Fransa'nın ve Yunanistan'ın bu düşmanlığını bitirmesi gerekiyor. Almanya tarafsız ve arabulubu rolünü oynamadığını Fransa ve Yunanistan'a daha yakın bir pozisyon aldğığını görüyoruz."