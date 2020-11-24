Türk gemisine hukuk dışı arama dünya basınında! Almanlar Türkiye'yi suçlamaya kalktı

DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu:

Washington Post: Türkiye, Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları dışişleri bakanlığına çağırdı.

Al Jazeera: Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor, Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor.