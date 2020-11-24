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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türk gemisine hukuk dışı arama dünya basınında! Almanlar Türkiye'yi suçlamaya kalktı Türk gemisine hukuk dışı arama dünya basınında! Almanlar Türkiye'yi suçlamaya kalktı
Doğu Akdeniz'de Yunan komutasındaki Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan hukuk dışı arama dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Türkiye ile AB ilişkilerinde gerginlik çıkağı yönünde bilgiler geçilirken Alman basını Türkiye'yi suçlamaya ve yapılan skandalı aklamaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:50
İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Roselina-A adlı yük gemisi, Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken Pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu. Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu'na bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg fırkateyninde görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Pazar öğleden sonra başlayan aramanın Pazartesi sabahı 09.38'de bittiğini duyurdu, olaya çok sert tepki gösterdi.
Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu.
DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu:
Washington Post: Türkiye, Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları dışişleri bakanlığına çağırdı. Al Jazeera: Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor, Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor. Alman Frankfurter Allgemeine: Ankara Pazar günü Libya'ya giden gemiyi arayan Alman donanma askerlerini durdurdu. Türkiye şimdi de Alman ve Avrupalı diplomatları dışişleri bakanlığına çağırıp nota verdi. Deutsche Welle: Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı.