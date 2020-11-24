Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

DAĞLIK KARABAĞ

Başkan Erdoğan Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)