Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine yönelik adımlar konuşulurken, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konuları da ele alındı. Başkan Erdoğan Dağlık Karabağ'da Türkiye ile Rusya'nın kuracağı Ortak Merkezin kısa sürede faaliyete geçmesini beklediğini ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
ORTAK MERKEZ KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇECEK
Başkan Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.
ERMENİSTAN'A İZİN VERİLMEMELİ
Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Başkan Erdoğan uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
DAĞLIK KARABAĞ
Başkan Erdoğan Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.
Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
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