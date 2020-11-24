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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine yönelik adımlar konuşulurken, , ve konuları da ele alındı. Başkan Erdoğan Dağlık Karabağ'da Türkiye ile Rusya'nın kuracağı Ortak Merkezin kısa sürede faaliyete geçmesini beklediğini ifade etti.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile , ve 'daki gelişmeler ele alındı.

ORTAK MERKEZ KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇECEK

Başkan Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

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ERMENİSTAN'A İZİN VERİLMEMELİ

Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Başkan Erdoğan uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

DAĞLIK KARABAĞ

Başkan Erdoğan Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Karabağ Azerbaycan’dır! KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR!

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