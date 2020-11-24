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Son dakika: Başkan Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

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