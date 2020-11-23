Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

Moskova'nın Erivan ile askeri-teknik işbirliği çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine dikkat çeken Putin, "Sizi temin ederim ki Ermenistan kendisini terk edilmiş, unutulmuş hissetmedi. Ve Rusya, bunun olmaması için her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.