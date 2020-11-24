Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı 44 günde tarih yazarken SABAH muhabiri Uğur Yıldırım izlenimlerini şu sözlerle aktardı; Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu takip ettim. Cephe hattında Azerbaycan ordusunun operasyonlarını izledim. Azerbaycan halkının acısına, gözyaşına ve sevincine tanık oldum. Ermenistan ordusu sivillerin üstüne bomba yağdırdığında oradaydım. Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını belgeledim. Şehit cenazelerine katıldım, cephede şehit düşen oğlunu toprağa verirken gözyaşını içine atıp 'Vatan sağ olsun' diyen acılı babaların öfkesini, uykusunda öldürülen sivillerin cenaze törenlerindeki kadınların yeri göğü inleten ağıtlarını asla unutmayacağım. Azerbaycan halkının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sonsuz sevgisine şahitlik ettim. Yazı dizisinde savaş bölgesinde gördüklerimi aktaracağım...



Bakü Havalimanı'na indiğimde 27 Eylül'dü, operasyonun ikinci günü tamamlanmıştı. Havaalanında cephe hattında çalışmak için gerekli prosedürü tamamlayıp yola koyuldum. Bakü şehir merkezine giderken ilk dikkatimi çeken bütün evlere ve dükkanlara asılan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve hemen hemen her arabanın arkasında bulunan "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı oldu.



ÜLKE KENETLENMİŞTİ

Askerlik şubelerinin önünde toplanan binlerce kişi ise gönüllü askerlik sırasındaydı. Farklı bir duygu yoğunluğu vardı, bütün ülke kenetlenmişti. Daha önce birçok savaş bölgesinde bulundum ama herkesin tek bir amaç için böylesine duygu ve fikir birliği yaptığı bir ortam çok az gördüm. Akreditasyon kartımı aldıktan sonra cepheye doğru yola çıktım. Bakü'den 400 kilometre uzaklıktaki hatta 5 saatte ulaştım.



BOMBALAR YAĞDI

Olağanüstü durum vardı. 21.00'den sonra sokağa çıkmak yasak ve internet güvenlik nedeniyle kısıtlıydı. İlk çektiğim fotoğraf Ermenistan saldırıları yüzünden evlerini terk etmek zorunda olan Terterliler oldu. Terter'e 2 bine yakın bomba atıldı ve şehirdeki her ev vuruldu. Yıkılan evleri, sokakta kalmaları kimsenin umurunda değildi. Gün geçtikçe Azerbaycan Ordusu sahadaki ilerleyişine de devam ediyordu. 4 Ekim'de Cebrayil, 17 Ekim'de Fuzuli şehirleri işgalden kurtarıldı. Çılgına dönen Ermenistan ordusu ise sivil katliamına başladı.



ALİYEV, İŞGALDEN KURTARILAN AĞDAM'DA AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Kent merkezine dikilen dev Azerbaycan Bayrağı'nı öpen Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Kent Camisi'ne giderek dua okudu. Aliyev ve eşi, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim de bağışladı.



İHA'LAR TÜM HESAPLARI BOZDU

Ermenistan, planlarını karadan gelecek Azerbaycan ordusunu durdurmak üzerine kurmuştu ama Azerbaycan ordusu havadan geldi. Envanterini Bayraktar İHA'ları ile güçlendiren Azerbaycan, Ermenistan hedeflerini birer birer imha ederek belini kırdı.



BABA - OĞUL SAVAŞTILAR

AZERBAYCANLI emekli binbaşı Çingiz Gehremanov, Dağlık Karabağ operasyonuna oğlu ile katılarak doğdukları köyü işgalden kurtardı. Gehremanov, cepheye giderken oğlu Reşat'ı da yanına aldı ve omuz omuza çarpışarak ata yurtları olan Laçin'in Sefiyan köyüne 27 yılın ardından ayak basan ilk Azerbaycanlılar oldu.



'KAÇKINLAR'

ERMENİSTAN ordusu sivillerin üstüne bomba yağdırıyordu. Terter, Ağcabedi, Berde, Gence... Azerbaycan'ın en büyük enerji santrallerinin bulunduğu Mingeçevir'e, Bakü-Ceyhan boru hattı güzergahına binlerce bomba atıldı. Yüzbinler yine evsiz kalmıştı. İnsanlar yol kenarlarına, okullara ya da stadyumlara yerleştirilmişti. Hemen hemen hepsi 1990'larda Dağlık Karabağ'dan göç etmişlerdi. 2008 ve 2016'da da geçici olarak evsiz kalmışlardı. Kamyon kasalarında yaşayan yüzlerce aile vardı. Azerbaycanlılar mülteci durumuna düşmeye 'kaçkınlık' diyor. Herkes "bu bizim 4'üncü kaçkınlığımız" diyordu.



ŞEHİRLERİ MEVZİLERE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

ERMENISTAN'IN işgal ettiği Fuzuli, Cebrayil, Kubatlı, Zengilan gibi Azerbaycan'ın kadim şehirlerinde tek bir sivil yoktu. Bu şehirler kaderine terk edilmiş ve sadece Ermenistan ordusunun mevzilendiği harabeye dönüştürülmüştü.



SİVİLLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLDİ

YENİLEREK anlaşma yapmak zorunda kalan Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan zamanında çıkamayan Ermeniler, beyaz bayrak kaldırıp Azerbaycan askerinden zaman istedi. Sivillere zaman verildi.