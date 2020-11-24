2021 resmi tatil günleri ve dini günler listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yayımlanan 2021 resmi günler takvimi ile resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca kişi tatil planı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 dini günler ve resmi tatil günleri...

2021 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2021 - Yılbaşı

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan tatili Cuma gününe denk geliyor.