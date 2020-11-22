Bir annenin PKK isyanı: PKK Almanya'da özel bir korumaya sahip!
Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne, kızına kavuşabilmek için kampanya başlattı. Maide T. imza kampanyası başlatmasının ardından "Terör örgütü PKK, Almanya'da yasak değil mi? İnsanları öldürmek ve terörize etmek yasak değil mi? Bana öyle geliyor ki PKK, Almanya'da yasaklanmış ama yine de faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip." ifadelerini kullandı.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI
Acılı anne, imza kampanyasına ilişkin duyurusunda, kızının terör örgütü tarafından kaçırılma sürecini anlattı.
Her hafta Başbakanlık önünde eylem yapmasına rağmen Alman makamlarının duyarsız kaldığına dikkati çeken Maide T, "Terör örgütü PKK, Almanya'da yasak değil mi? İnsanları öldürmek ve terörize etmek yasak değil mi? Bana öyle geliyor ki PKK, Almanya'da yasaklanmış ama yine de faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip." dedi.
KIZIMI ARARKEN ÖĞRENDİM
Terör örgütü PKK üyelerinin Almanya'ya rahatlıkla girip çıkabildiğine işaret eden Maide T, "Almanya'nın iç güvenliği için tehlikeliler. Kızımı ararken bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu kendim de bizzat öğrenebildim." ifadelerini kullandı.
YETKİLİLER HAREKETE GEÇSİN
Kızının, Belçika'da PKK kampında olduğunu öğrendiğini belirten Maide T, "Alman Federal hükumetinin PKK'ya ve diğer terör örgütlerine karşı harekete geçmesini istiyorum." dedi.
Maide T, imza kampanyasının belli bir sayıya ulaşması sonrası İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulanacağını açıkladı.
ŞUBAT AYINDAN BU YANA EYLEM YAPIYOR
Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.
Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.
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