Bir annenin PKK isyanı: PKK Almanya'da özel bir korumaya sahip!

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Acılı anne, imza kampanyasına ilişkin duyurusunda, kızının terör örgütü tarafından kaçırılma sürecini anlattı.

Her hafta Başbakanlık önünde eylem yapmasına rağmen Alman makamlarının duyarsız kaldığına dikkati çeken Maide T, "Terör örgütü PKK, Almanya'da yasak değil mi? İnsanları öldürmek ve terörize etmek yasak değil mi? Bana öyle geliyor ki PKK, Almanya'da yasaklanmış ama yine de faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip." dedi.