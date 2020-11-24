CHP'de fatura yine başkalarına kesildi! Seçimle gelen 'tek kelimeyle' gönderiliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) uzun süredir devam eden krizin faturası, teşkilatlara kesildi. Kulislerde yer alan bilgiye göre, CHP'de 25 il başkanı görevden alındı. Söz konusu isimlerin kimler olduğu henüz resmen açıklanmazken, el çektirilen başkanlar arasında Ağrı, Van ve Diyarbakır'ın bulunduğu ifade edildi.



KULİSLERİ SALLADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde, önemli kararlar aldı. CHP MYK'sında ortaya atılan iddialar, siyaset kulislerini bir anda altüst etti. CHP'de uzun yıllar siyaset yapan 25 il başkanı ile yola devam edilmeyeceği iddia edildi.



Genel merkez tarafından görevden alındığı ifade edilen başkanların, 2 yıl önce ortak bildiriyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayanlar isimlerden oluşması dikkat çekti. Kurultay tartışmalarının yaşandığı süreçte, Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan 16 il başkanı "Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır" demişti.



'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER'

CHP Genel Merkezi; geçtiğimiz günlerde, korona virüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını da görevden almıştı. Görevden el çektirilen CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, geçen yıl da partisinin İYİ Parti ile yaptığı yerel seçim ittifakında belediye başkan adaylarının tümünün İYİ Partili adaylardan oluşmasına gösterdiği tepki nedeniyle görevden alınmış, Şubat ayında yapılan kongrede yeniden il başkanlığına seçilmişti.



Görevden alınmasına tepki gösteren Hayri Sucu, "Seçimle gelen seçimle gider, 3 kez kongrede il başkanı seçilen bir il başkanıyım. Bu saatten sonra kimse CHP'de demokrasinin varlığından söz edemez. İlk işim imza toplayarak olağanüstü kongreye gitmek olacak" açıklamasında bulunmuştu.



YARKADAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gaziantep'e yönelik operasyona sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise "Karışmayayım, konuşmayayım" diyorum ama olmuyor! Evinde koronavirüs tedavisi gören CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile tüm yönetimi; üstelik de 10 Kasım töreni öncesi görevden almak kime ne kazandırdı?" diye sormuştu.