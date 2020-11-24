Şanlıurfa’da birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi

Eve gelen kadını gören şüphelinin kaldığı binanın çatı katına acelece yaptığı anlaşılan barakaya zorla çıkarttığı ve burada zincire bağlayıp sopayla ağır yaraladığı, şüphelinin darp eylemleri esnasında kadının sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" şeklinde beyanda bulunduğu ifade edilen iddianamede, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

İhbar edildiğini anlayan zanlının polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığı ifade edilen iddianamede, çevredeki vatandaşlarca ağır yaralı bulunan kadının hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı anlatıldı.