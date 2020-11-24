MSB'den asker ailelerine özel birim! 7/24 destek sağlıyor

Koronavirüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı. Bu başarıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca alınan önlemlerin yanı sıra personelin ve ailelerinin büyük fedakarlıklarının da etkisi oldu. Alınan katı tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmasıyla koronavirüs salgını ile mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi. Gerek personelin gerekse ailelerinin gösterdiği fedakarlık da söz konusu mücadeledeki önemli yerini aldı. Silahlı Kuvvetler'in kahraman personeli hem yoğun faaliyetler hem de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çoğu zaman onlarca gün gemilerinden çıkmadı, kimi zaman ise sınır ötesindeki operasyon bölgelerinden yurda gelmedi. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı da personelinin bu yüksek yoğunluklu harekat şartları ile koronavirüs tehdidi altında görev yapabilmesine yönelik her türlü tedbiri alırken, bu durumdan en çok etkilenen personel ailelerinin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için özel birimler oluşturdu. Söz konusu birimler ailelere ihtiyaçları için 7/24 destek sağlıyor. Telefonla düzenli olarak aileler aranırken, başta sağlık olmak üzere ailelerin yaşayabileceği sorunlara çözüm bulunuyor.