CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDPKK'nın "Anayasa" yalanı gün yüzüne serildi

'KARDEŞLİK ANAYASASI İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 5 Aralık 2019'da parti genel merkezinde katıldığı bir etkinlikte, "Demokratik iyileştirilmiş Parlamenter Sisteme dönebilmek için anayasa değişikliği, seçim sistemi değişikliği, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekmektedir, bunun için altyapı çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz 12 Kasım'da ise, "İftiracılara gelsin. Biz ne HDP ile ne CHP ile ne SP ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta." dedi.