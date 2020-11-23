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Son dakika: FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar

Son dakika haberi... 'nin 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te 'da alındı" manşetine konu haberi yapan , 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar

Son dakika haberi... Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

detaylar gelecek...

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