Son dakika | Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu

O SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Sanık Baransu duruşmada son söz olarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından beraatine hükmetti.

BARANSU'YA 19 YIL 3 AY

Sanığın 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine karar veren mahkeme, Baransu'nun 'Yasaklanan Bilgileri Açıklama' suçundan 4 yıl hapsine hükmetti. Heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında önce 9 yıl verdiği Baransu'nun cezasını 'terör' suçu olmasından dolayı yarı oranında arttırarak 13 yıl 6 aya çıkarttı. Bu şekilde Baransu'nu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmolundu.



