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Bakan Selçuk: Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız

Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bir haftalık ara tatilin ardından yeniden ekran karşısında dersbaşı yaptığını belirterek, "Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Bakan Selçuk: Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında dersbaşı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir" dedi.

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